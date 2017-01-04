июль 2011

irek_murtazin

Ирек Муртазин

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174 comments :
( 174 comments Leave a comment )
dirserver22
2017-01-04 07:06 am (UTC)
Зачем Золотову калькулятор?
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irek_murtazin
2017-01-04 07:23 am (UTC)
калькулятор в хозяйстве всегда пригодится...
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bankworm
2017-01-04 07:13 am (UTC)
Для ритуалов культа вуду, не иначе :-)
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irek_murtazin
2017-01-04 07:24 am (UTC)
не думаю, что Вы правы... Оловянные же, не проткнуть иголкой...
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nikolka22
2017-01-04 07:13 am (UTC)
ггг. от 12 штук зелени идут.

нехило живет нынче художник.
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irek_murtazin
2017-01-04 07:24 am (UTC)
они столько не стоят?
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nacht_undnebel
2017-01-04 07:18 am (UTC)

В следующей, дополнительной партии заказа, возможно и Ирека оловянную фигурку отольют.

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irek_murtazin
2017-01-04 07:25 am (UTC)
упаси Аллах... Пусть лучше Кадырова с Миннихановым изготовят...
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china_x_pilot
2017-01-04 07:18 am (UTC)
Так это видимо заказ нового главы АП. Киндер не наигрался. ))
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murtazin2011
2017-01-04 07:21 am (UTC)
это вряд ли... Большинство оловяшек было заказано и отлито еще до его назначения, еще при Иванове...
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swordfish_77
2017-01-04 07:24 am (UTC)
Лучше сделать петельки и на елку повесить.
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irek_murtazin
2017-01-04 07:25 am (UTC)
тяжеловаты для елки-то...
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Эти статуэтки нужны для совершения колдовства?

pravdoiskanie
2017-01-04 07:28 am (UTC)
Чтобы они были послушными - всегда?
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irek_murtazin
2017-01-04 07:31 am (UTC)
Понятия не имею... Но если оловяшек заказывают, значит это кому-нибудь нужно, не правда ли?
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china_x_pilot
2017-01-04 07:31 am (UTC)
Фигурка Шойгу слабовато похожа на оригинал.
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irek_murtazin
2017-01-04 07:34 am (UTC)
не привередничайте... Нормальный Шойгу, ничуть не хуже оригинала...
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anastassia_jm
2017-01-04 08:19 am (UTC)
На карты не похоже, а за шахматные фигурки сойдут вполне. Были пешками, но играя кто на чём, пробились повыше.У Золотова стол есть, а стула нет. Неужели из под него его вышибли? И лица нет, одна форма.
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livejournal
2017-01-04 08:33 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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alex_kh_80
2017-01-04 08:33 am (UTC)
Айфончик играется. Инфа 146%
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irek_murtazin
2017-01-04 09:18 am (UTC)
не правительство же заказывало, а администрация президента... думаете, что в подарок?
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okwalker
2017-01-04 08:35 am (UTC)
Может они специально, чтоб потом олово на рынке подорожало.
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irek_murtazin
2017-01-04 10:51 am (UTC)
что они у Вас украли?
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cantanapoli
2017-01-04 08:43 am (UTC)
Занятно что все в мундирах, кроме Чайки. Даже Лавров не уберегся.
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irek_murtazin
2017-01-04 10:50 am (UTC)
так "солдатики" же... Не в шортах же им быть. И не в пижамах...
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voenjur
2017-01-04 08:55 am (UTC)
Смешно...
Я бы поставил на стол в кабинете...
Раньше фигурки такого ранга из серебра лили, в виде бюстиков...
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voenjur
2017-01-04 08:57 am (UTC)
Шойгу, Бортников и Дюмин не очень похожи... А остальные зачётные...
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irek_murtazin
2017-01-04 09:20 am (UTC)
смысл рекламировать то, чего нет в продаже?
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Сергей Иванов
2017-01-04 09:15 am (UTC)
где купить всю коллекцию этих уродов?
потыкал бы вв них иголками с удовольствием
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irek_murtazin
2017-01-04 09:19 am (UTC)
не продаются они, изготовлены в единственном экземпляре... Может именно для того. чтобы никто не тыкал иголкой и не подносил к свечке...
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der_appetit
2017-01-04 09:23 am (UTC)
Это в серию надо пускать. Разлетиццо мгновенно. Почему-то думается, что особый спрос будет в некоторых сопредельных государствах. Особенно в одном)
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der_appetit
2017-01-04 09:25 am (UTC)
Блин, я как в воду глядел)))
screenshot-irek-murtazin.livejournal.com-2017-01-04-16-23-42.png
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sindbad999
2017-01-04 09:31 am (UTC)
Что то не похоже на оловянные фигурки.
Сильно смахивает на 3d модели, выполненные в ZBrash или 3ds max
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irek_murtazin
2017-01-04 10:40 am (UTC)
изготовитель утверждает, что олово...
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antifu1
2017-01-04 09:44 am (UTC)
Забавно таки , но вот фон ( стол с антуражем , заборы металлические ) порождает сомнение.
Но тренд веселый. Кремлевские советские старцы с портретов на демонстрациях просто лузеры .
Зашел недавно в книжный магазин . А там целый отдел. Вожди во всех видах.
- " Ну с этими двумя все понятно, а это то кто такой ? - ".Продавец удивленно.-" Так губернатор"-. -" Ух еттит твою ....".
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belgusha
2017-01-04 09:54 am (UTC)
некто играет в содатиков.
это сколько школ можно было упаковать компами вместо игрушек...даааа..
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Vlad Kyrychenko
2017-01-04 10:25 am (UTC)
У Путина дети есть.Может они играют?
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irek_murtazin
2017-01-04 10:35 am (UTC)
они уже взрослые...
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aaa1972
2017-01-04 10:37 am (UTC)
ВВП уже до оловянных солдатиков дошел?..
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irek_murtazin
2017-01-04 10:42 am (UTC)
не факт, что именно он... Но вроде бы администрация президента поназаказывала...
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klausnick
2017-01-04 10:49 am (UTC)
Дюма-отец делал бумажные фигурки и ставил на стол. Когда персонаж книги погибал, Дюма выбрасывал фигурку, чтобы случайно не задействовать ей в дальнейшем. Вероятно, эти оловянные идолы для той же цели. А то как бы не наградить того, кто уже в тюрьме.
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irek_murtazin
2017-01-04 12:15 pm (UTC)
интересная версия...
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