Это Чайка.
Это Колокольцев.
Это Бортников.
Это Золотов.
Это Бастрыкин.
Это Лавров.
Это Дюмин (губернатор Тульской области).
Все эти фигурки оловяннные, они одинакового "роста" - 300мм, и каждая фигурка выполненна в единственном экземпляре по заказу администрации президента.
Интересно, кто в Кремле играет в этих оловянных "солдатиков"? Неужто Путин?
нехило живет нынче художник.
В следующей, дополнительной партии заказа, возможно и Ирека оловянную фигурку отольют.
Эти статуэтки нужны для совершения колдовства?
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Я бы поставил на стол в кабинете...
Раньше фигурки такого ранга из серебра лили, в виде бюстиков...
потыкал бы вв них иголками с удовольствием
Сильно смахивает на 3d модели, выполненные в ZBrash или 3ds max
Но тренд веселый. Кремлевские советские старцы с портретов на демонстрациях просто лузеры .
Зашел недавно в книжный магазин . А там целый отдел. Вожди во всех видах.
- " Ну с этими двумя все понятно, а это то кто такой ? - ".Продавец удивленно.-" Так губернатор"-. -" Ух еттит твою ....".
это сколько школ можно было упаковать компами вместо игрушек...даааа..