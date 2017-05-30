Климатический теракт?

Почему синоптики не предупредили о серьезной опасности, надвигающейся на Москву? Почему МЧС не организовал оповещение по ТВ, радио, СМС о надвигающемся урагане? Почему не были перекрыты входы в парки, на кладбища, детские площадки, где погибли и пострадали люди, почему студентов не задержали в ВУЗах , чтобы они переждали стихию в стенах учебных корпусов и остались в живых?
Количество жертв и пострадавших уже больше, чем погибли и получили ранения в результате теракта в Петербурге. Почему, если и не по всей стране, то хотя бы в Москве не объявляют траур?
Ирек, вообще- то
А если она меняется с +3 до + 25 за шесть часов, то ждать можно чего угодно)
и потом, это не ваши ли тут в москве мстят за взятие Казани Иоанном Грозным?)
Уж чья бы мычала бы, Ирек!))
2 не наши... Хотя бы потому, что в Москве татар больше, чем в Казани...
Вот такая она служба спасения
Системный сбой.
теракт?
Хорошая новость
Чем быстрее вы выздыхаете, тем быстрее наступит мир в Украине.
у нас не принято заботиться ни о ком....набить свои карманы баблом , а потом ещё в суде обиженного изображать, то про яхту -" уберите...
Живут не по- людски , а на нас обижаются , что мы узнали и высказались...
вот ведь....молчать надо всем , что некоторые как свиньи живут...
нехорошо "детское десятилетие " началось
Edited at 2017-05-30 12:24 pm (UTC)
Edited at 2017-05-30 12:31 pm (UTC)
МЧС без Шойгу уже не тот. Даже смс рассылку не осилили сделать.
Более интересных новостей было, ящетаю. Более приятных.
Тут уж на игл не списать.Хотя....
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Путин виноват.
Надо вернуть Крым и прогнать Путина.