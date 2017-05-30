Климатический теракт?

Всегда был противником банов и редко кого банил, считая, что не могу уподобляться Родине, которая меня самого забанила из жизни, отправив на 1 год и 9 месяцев в колонию… Но знакомый блогер привел очень веский аргумент: когда ты банишь человека в своем ЖЖ, ты не банишь его во всем ЖЖ. Это…