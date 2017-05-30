июль 2011

irek_murtazin

Ирек Муртазин

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Климатический теракт?
июль 2011
irek_murtazin
May 30th, 15:01
Ураган в Москве и Подмосковье унес жизни шестнадцати человек. Сотни пострадавших. Среди госпитализированных 22 ребенка…






Почему синоптики не предупредили о серьезной опасности, надвигающейся на Москву? Почему МЧС не организовал  оповещение по ТВ, радио, СМС о надвигающемся урагане? Почему не были перекрыты входы в парки, на кладбища, детские площадки, где погибли и пострадали люди,  почему студентов  не задержали в ВУЗах , чтобы они переждали стихию в стенах учебных корпусов и остались в живых?

Количество жертв и пострадавших уже больше, чем погибли и получили ранения в результате теракта в Петербурге. Почему, если и не по всей стране, то хотя бы в Москве не объявляют траур?

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125 comments :
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madizm
2017-05-30 12:03 pm (UTC)
Навальный объявит и отправит Путина в нокаут
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irek_murtazin
2017-05-30 12:14 pm (UTC)
Навальный беспокоит?
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Ирек, вообще- то

robustov
2017-05-30 12:06 pm (UTC)
Ирек, по секрету говоря, если температура меняется более чем на 10 градусов, то ждать сильного ветра нужно.
А если она меняется с +3 до + 25 за шесть часов, то ждать можно чего угодно)

и потом, это не ваши ли тут в москве мстят за взятие Казани Иоанном Грозным?)
Уж чья бы мычала бы, Ирек!))
(Reply) (Thread)
irek_murtazin
2017-05-30 12:16 pm (UTC)
1.если это было так очевидно, почему МЧС бездействовал?
2 не наши... Хотя бы потому, что в Москве татар больше, чем в Казани...
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mrfaris
2017-05-30 12:10 pm (UTC)
Особенно "понравилась" работа службы спасения: вчера дозвонится по 112, ни в пожарно-спасательную службу, ни в полицию, было невозможно!

Вот такая она служба спасения

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nogiminogi
2017-06-01 08:31 am (UTC)
А ничего, что в подобных случаях сети забиваются большим множеством таких же звонков и сеть может тупо виснуть, а к работе операторов связи пожарные и полиция не имеют отношения?
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Системный сбой.

Ahmet Zalyalov
2017-05-30 12:10 pm (UTC)
Случайные люди на руководстве.
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теракт?

kommehtatop01
2017-05-30 12:11 pm (UTC)
Необдуманные разгоны облаков самолетами. Будут продолжать - будет еще хуже.
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irek_murtazin
2017-05-30 12:17 pm (UTC)
вроде бы уже давно не разгоняли...
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Хорошая новость

fado_fado
2017-05-30 12:14 pm (UTC)
больше дохлых кацапов. Разных.
Чем быстрее вы выздыхаете, тем быстрее наступит мир в Украине.
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irek_murtazin
2017-05-30 12:17 pm (UTC)
в психушку провели интернет?
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klausnick
2017-05-30 12:16 pm (UTC)
Почему-то траур только по погибшим в результате теракта.
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irek_murtazin
2017-05-30 12:18 pm (UTC)
погибшие во время урагана - люди не того сорта, по ним можно и не скорбеть? самидурывиноваты?
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marivana531
2017-05-30 12:20 pm (UTC)

у нас не принято заботиться ни о ком....набить свои карманы баблом , а потом ещё в суде обиженного изображать, то про яхту -" уберите...
Живут не по- людски , а на нас обижаются , что мы узнали и высказались...
вот ведь....молчать надо всем , что некоторые как свиньи живут...
нехорошо "детское десятилетие " началось
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mil393
2017-05-30 12:21 pm (UTC)
ну вот теперь и ТРАМП гадит скрепной
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irek_murtazin
2017-05-30 12:24 pm (UTC)
думаете, что это он приложился?

Edited at 2017-05-30 12:24 pm (UTC)
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sveta_111
2017-05-30 12:31 pm (UTC)
Скажите, пожалуйста, мне, бесчувственной,зачем конкретно вам объявление траура? Без государственного пинка не скорбится? Тем, кому по фиг, не поможет, Тем, кому не по фиг, сделают что могут и должны. Просто, ЗАЧЕМ?

Edited at 2017-05-30 12:31 pm (UTC)
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irek_murtazin
2017-05-30 12:48 pm (UTC)
чтобы в барах, в кафешках, в парках не звучала бодрая музыка... Раздражает...
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bugm
2017-05-30 12:37 pm (UTC)
Синоптики предупреждали. На Яндексе предупреждение висело.
МЧС без Шойгу уже не тот. Даже смс рассылку не осилили сделать.
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irek_murtazin
2017-05-30 12:46 pm (UTC)
в том-то и дело, что все вроде бы знали, что будет ураган, но не были предприняты меры, чтобы не было жертв
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living999999999
2017-05-30 12:40 pm (UTC)
Забейте,дальше будет только хуже.
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irek_murtazin
2017-05-30 12:45 pm (UTC)
до дна еще далеко?
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warmsea
2017-05-30 12:46 pm (UTC)
какие оповещения? сколько стоит 12 млн. смс-ок? димон же сказал "денег нет, хорошего вам настроения".
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(Deleted comment)
irek_murtazin
2017-05-30 01:19 pm (UTC)
заминание - это нормально?
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(Deleted comment)
uelfrjd
2017-05-30 01:08 pm (UTC)
не надо раздувать тему оповещений, в нашем логичном государстве это скорее всего выльется в некий озимый закон по которому всех операторов связи обяжут оповещать, но незнамо как, потом разработают требования к оповещалке, а делать её будут друзья путина за много много денег оператора, работать это все равно будет через пень колоду, но тема оповещения будет закрыта.
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irek_murtazin
2017-05-30 01:19 pm (UTC)
и так - плохо, и эдак - не хорошо?
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ddnorth
2017-05-30 01:09 pm (UTC)
Конечно климатический. Марков так и сказал - это все США.
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irek_murtazin
2017-05-30 01:18 pm (UTC)
это который Марков?
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wieder_falsch
2017-05-30 01:16 pm (UTC)
Ну почему не оповестили, почему. Понятно почему.
Более интересных новостей было, ящетаю. Более приятных.
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irek_murtazin
2017-05-30 02:13 pm (UTC)
вон оно что... Непривычно распространять неприятные новости?
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dozor1911
2017-05-30 01:25 pm (UTC)

Тут уж на игл не списать.Хотя....

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irek_murtazin
2017-05-30 02:13 pm (UTC)
и то верно, не спишешь... И никаких "хотя"...
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livejournal
2017-05-30 01:31 pm (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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volodka_ulyanov
2017-05-30 01:36 pm (UTC)
В день встречи Путина с Макроном. Чем ответит Путин? Проглотит, как всегда?)
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irek_murtazin
2017-05-30 01:52 pm (UTC)
лихо Вы вывернули! Еще скажите, что в священный месяц Рамадан, без предупреждения...
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kasnum
2017-05-30 01:37 pm (UTC)
Мы в больнице лежали, некоторых предупредили о шторме. У мамы погибло все на даче, жизнь кончена..
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irek_murtazin
2017-05-30 01:52 pm (UTC)
главное, что сама жива-здорова... А дача восстановится...
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volodka_ulyanov
2017-05-30 01:40 pm (UTC)
Живу в местности, где вообще не бывает никаких природных катаклизмов. Даже лесных пожаров, хотя кругом лес.
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valterboot1
2017-05-30 01:52 pm (UTC)
гидромед предупреждал !

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irek_murtazin
2017-05-30 01:53 pm (UTC)
видимо, не очень настоячиво
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oleg_kolbaskin
2017-05-30 02:20 pm (UTC)
Предупреждали в пятницу ещё, что "жёлтый уровень опасности"! Так что не надо тут ля-ля...
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irek_murtazin
2017-05-30 02:54 pm (UTC)
а объяснили, что такое "желтый уровень"? Вот девушка погибла, катаясь на роликах на ВДНХ, почему ее не развернули, а пустили кататься? Две студентки погибли возвращаясь с учебы. Почему их не задержали в ВУЗе?
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v_dokumentiki
2017-05-30 02:27 pm (UTC)
Климатические санкции.
Путин виноват.
Надо вернуть Крым и прогнать Путина.
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