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июль 2011

irek_murtazin

Ирек Муртазин

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Стул Путина…
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июль 2011
irek_murtazin
November 11th, 17:01
В Париже празднуют 100-летие окончания Первой мировой войны. У Триумфальной арки прошла мемориальная церемония, на которой присутствовали главы государств – участниц войны. Стул Путина на этой церемонии какое-то время пустовал.



Путин в Париже стул


А когда Путин подъехал, сложилось впечатление, что президент России оказался в некоторой изоляции.

Путин в Париже

Путин в Париже 1

Но Президент России нашел чем занять себя. Начал развлекать супругу президента Франции.

Путин в Париже 3

Почему 100-летие окончания Первой мировой войны решили праздновать именно сейчас? Это притом, что любому интересующемуся хорошо известно, что 11 ноября 1918 года - это всего лишь день, когда Германия подписала с Антантой перемирие. В ноябре 1918-го официально война еще не была завершена. Датой окончания Первой мировой войны принято считать 28 июня 1919 года, когда в Версальском дворце во Франции был подписан мирный договор…

Почему мировые лидеры решили, что 100-летие окончания Первой мировой войны надо праздновать в день, когда наступило перемирия? Потому что не хотят вспоминать Версальский мирный договор? Потому что именно этот договор де-факто стал миной замедленного действия, прелюдией Второй мировой войны? Когда Германию обложили санкциями, фактически объявив немцев второсортной нацией, посеяв семена громадного комплекса неполноценности немцев?  Потому что семена дали чудовищные всходы  - мир получил Гитлера?

Версальский мирный договор не хотят вспоминать, потому что кто-то решил запустить ход истории по спирали? Мир снова хочет взрастить страну-изгоя с громадным комплексом национальной неполноценности?

Как-то очень тревожно-символичным выглядел сегодня в Париже стул Путин…

Путин в Париже стул

Фотографии отсюда

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354 comments :
( 354 comments Leave a comment )
matsam
2018-11-11 02:05 pm (UTC)
Стул Путин ... Очень необычное завершение поста...
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irek_murtazin
2018-11-11 02:21 pm (UTC)
но это же стул, а не табуретка, и не кресло...
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prostopop
2018-11-11 02:10 pm (UTC)
Опять опоздал? :) Вот недомерок! Он одним этим уже всех так достал, что и внимания не обращают, пришёл он или нет. К тому же каким левым боком Россия к этой дате? Россия в той войне умудрилась проиграть проигравшей стороне. Бгг
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orlengos
2018-11-11 04:00 pm (UTC)
А вна укрии Петя обиделся на Трапмпа, что он не пожал ему, первому из укров, руку)))))
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petrazmus
2018-11-11 02:10 pm (UTC)
"Это ПРИТОМ, что" редакторы уже ничего не отлавливают?????
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irek_murtazin
2018-11-11 02:55 pm (UTC)
В ЖЖ у меня нет редакторов...
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dimmoff
2018-11-11 02:10 pm (UTC)
В отличии от Германии начала 20-го, все эти термины, "страна-изгой", "комплекс национальной неполноценности", чисто ватанское качество, заботливо взращиваемые Первым каналом. Убери нашего бестолкового правителя, почисти слегка верхушку и жизнь наладится сразу, все задатки у нас есть.

Edited at 2018-11-11 02:11 pm (UTC)
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lheujq321
2018-11-11 03:59 pm (UTC)
Это уже было. Мир, дружба и жевачка. Спасибо, сыты по горло до сих пор.
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prostopop
2018-11-11 02:11 pm (UTC)
Гений заголовка. :)
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Вторая картинка напоминает фотошоп

CoCCineLLe
2018-11-11 06:03 pm (UTC)
. ...Все в трауре.

Все пошло крахом.
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freken_magda
2018-11-11 02:11 pm (UTC)
Да вы заколебали придираться. Может в туалете человек задержался.
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irek_murtazin
2018-11-11 02:20 pm (UTC)
может, и в туалете... Я и не придираюсь, а описываю свое восприятие пустого стула Путина...
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ineverova
2018-11-11 02:11 pm (UTC)
Опоздал, как всегда, и думал, что без него не начнут?)
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irek_murtazin
2018-11-11 02:19 pm (UTC)
может, и опоздал, но это уже не важно...
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guantamo
2018-11-11 02:13 pm (UTC)
говоришь Путин Макрониху троллит? Сладкая парочка!
я ващето сначала подумал: а чего это Сергей Зверев тут делает?

Edited at 2018-11-11 02:20 pm (UTC)
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не пали контору - это передача инструкций

rem5555555555
2018-11-11 04:02 pm (UTC)
image.jpg
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shultz_flory
2018-11-11 02:20 pm (UTC)
Какой-то у него стул... жидкий.
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irek_murtazin
2018-11-11 04:06 pm (UTC)
каждый видит то, что хочет увидеть... Я увидел пустой стул. А Вы почему-то жидкий...
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ainrex
2018-11-11 02:21 pm (UTC)
не нужно было вообще стул ставить.
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anastassia_jm
2018-11-11 03:39 pm (UTC)
А что надо было? Деревянную табуретку, сколоченную в ручную школьником? Они на 3 д принтерах уже машины делают.. зачем им табуреты сколоченные в ручную? Или лавки? Это прошлый век. Они идут вперёд, а не назад.
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eric_aarborea
2018-11-11 02:28 pm (UTC)
Зачем этого плешивого окурка вообще туда пустили?
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n_lenin
2018-11-11 02:59 pm (UTC)
Воспитанные люди... бремя белого человека(с)
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ahtileuku
2018-11-11 02:32 pm (UTC)
Выбирал из двух стульев, может быть
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dveruki
2018-11-11 04:57 pm (UTC)
Тут не поймут.
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georg_xii
2018-11-11 02:36 pm (UTC)
А чем надо было обложить агрессора, как не санкциями?
У вас какие есть варианты?
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mubarizoruc
2018-11-11 02:37 pm (UTC)
Путин и туда умудрился опоздать?
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irek_murtazin
2018-11-11 04:18 pm (UTC)
это уже не имеет никакого значения...
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nolcken
2018-11-11 02:39 pm (UTC)
Он пришел последним?
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ajento
2018-11-11 05:09 pm (UTC)
Та был он там. Просто не всегда в кадр попадает





Edited at 2018-11-11 06:37 pm (UTC)
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