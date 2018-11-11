Стул Путина…

А когда Путин подъехал, сложилось впечатление, что президент России оказался в некоторой изоляции.
Но Президент России нашел чем занять себя. Начал развлекать супругу президента Франции.
Почему 100-летие окончания Первой мировой войны решили праздновать именно сейчас? Это притом, что любому интересующемуся хорошо известно, что 11 ноября 1918 года - это всего лишь день, когда Германия подписала с Антантой перемирие. В ноябре 1918-го официально война еще не была завершена. Датой окончания Первой мировой войны принято считать 28 июня 1919 года, когда в Версальском дворце во Франции был подписан мирный договор…
Почему мировые лидеры решили, что 100-летие окончания Первой мировой войны надо праздновать в день, когда наступило перемирия? Потому что не хотят вспоминать Версальский мирный договор? Потому что именно этот договор де-факто стал миной замедленного действия, прелюдией Второй мировой войны? Когда Германию обложили санкциями, фактически объявив немцев второсортной нацией, посеяв семена громадного комплекса неполноценности немцев? Потому что семена дали чудовищные всходы - мир получил Гитлера?
Версальский мирный договор не хотят вспоминать, потому что кто-то решил запустить ход истории по спирали? Мир снова хочет взрастить страну-изгоя с громадным комплексом национальной неполноценности?
Как-то очень тревожно-символичным выглядел сегодня в Париже стул Путин…
Фотографии отсюда
Edited at 2018-11-11 02:11 pm (UTC)
Вторая картинка напоминает фотошоп
Все пошло крахом.
я ващето сначала подумал: а чего это Сергей Зверев тут делает?
Edited at 2018-11-11 02:20 pm (UTC)
не пали контору - это передача инструкций
У вас какие есть варианты?
Edited at 2018-11-11 06:37 pm (UTC)